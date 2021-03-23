В Киеве охранник ударил женщину в супермаркете, но она оказалась "не промах"

В Киеве в одном из супермаркетов на улице Берковецкой произошел конфликт между покупательницей и охранником. Сотрудник охраны сделал женщине замечание и попросил надеть маску, она отказалась и началась драка.
Об этом рассказали в Telegram-канале Киев Оперативный и опубликовали видео.
Охранник супермаркета несколько раз ударил женщину в голову. Клиентка магазина также применяла силу и пнула его ногой. Во время одного из ударов женщина оступилась и упала на пол, но быстро поднялась и конфликт продолжился.
Судя по ролику, женщина попалась не из "робкого десятка", она кричала охраннику и тоже била его руками.
"Кем бы ни была эта дама, но такое поведение сотрудника полиции охраны недопустимо. Именно из-за таких охранников нормальных правоохранителей называют мусо*ами", - подписали видео в паблике.
В супермаркете Киева охранник ударил женщину
Реакция украинцев не заставила себя ждать, они отреагировали на видео в комментариях.
Как мы ранее писали, в Одессе охранники ТЦ издевались над клиентом и заставили умыться зеленкой.