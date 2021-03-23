В Киеве охранник ударил женщину в супермаркете, но она оказалась "не промах"

Охранник супермаркета несколько раз ударил женщину в голову. Клиентка магазина также применяла силу и пнула его ногой. Во время одного из ударов женщина оступилась и упала на пол, но быстро поднялась и конфликт продолжился.

Судя по ролику, женщина попалась не из "робкого десятка", она кричала охраннику и тоже била его руками.

"Кем бы ни была эта дама, но такое поведение сотрудника полиции охраны недопустимо. Именно из-за таких охранников нормальных правоохранителей называют мусо*ами", - подписали видео в паблике.

В супермаркете Киева охранник ударил женщину

Реакция украинцев не заставила себя ждать, они отреагировали на видео в комментариях.