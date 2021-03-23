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У Києві охоронець вдарив жінку в супермаркеті, але вона виявилася "не промах"

Автор: Людмила Жукова

У Києві в одному з супермаркетів на вулиці Берковецькій стався конфлікт між покупцем і охоронцем. Співробітник охорони зробив жінці зауваження і попросив надіти маску, вона відмовилася і почалася бійка.

Про це розповіли в Telegram-каналі Київ Оперативний і опублікували відео.

Охоронець супермаркету кілька разів ударив жінку в голову. Клієнтка магазину також застосовувала силу і штовхнула його ногою. Під час одного з ударів жінка спіткнулася і впала на підлогу, але швидко піднялася і конфлікт продовжився.

Судячи по ролику, жінка попалася не з "боязких", вона кричала охоронцеві і теж била його руками.

"Ким би не була ця дама, але така поведінка співробітника поліції охорони неприпустима. Саме через таких охоронців нормальних правоохоронців називають мусо*ами", - підписали відео в пабліку.

В супермаркеті Києва охоронець вдарив жінку

Реакція українців не змусила себе чекати, вони відреагували на відео в коментарях.

  • Жінка, яка вдарила чоловіка, і не важливо, хто він, поліцейський чи ні, автоматично перестає бути жінкою, а стає рівним з ним суперником. А далі вже вибачайте. Думати треба головою.
  • З одного боку - згоден. Але він поліцейський і повинен бути стресостійким.
  • Правильно було її скрутити й відвезти в РОВД. І оформити напад на співробітника при виконанні. Без рукоприкладства
  • Будучи у формі, коп перегнув. Потрібно було її за таку поведінку особою в підлогу покласти й одягнути наручники, а потім виписати штраф за порушення карантинних норм та напад на співробітника при виконанні.

Як ми раніше писали, в Одесі охоронці ТЦ знущалися над клієнтом і змусили вмитися зеленкою.

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