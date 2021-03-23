У Києві охоронець вдарив жінку в супермаркеті, але вона виявилася "не промах"

У Києві в одному з супермаркетів на вулиці Берковецькій стався конфлікт між покупцем і охоронцем. Співробітник охорони зробив жінці зауваження і попросив надіти маску, вона відмовилася і почалася бійка.
Про це розповіли в Telegram-каналі Київ Оперативний і опублікували відео.
Охоронець супермаркету кілька разів ударив жінку в голову. Клієнтка магазину також застосовувала силу і штовхнула його ногою. Під час одного з ударів жінка спіткнулася і впала на підлогу, але швидко піднялася і конфлікт продовжився.
Судячи по ролику, жінка попалася не з "боязких", вона кричала охоронцеві і теж била його руками.
"Ким би не була ця дама, але така поведінка співробітника поліції охорони неприпустима. Саме через таких охоронців нормальних правоохоронців називають мусо*ами", - підписали відео в пабліку.
В супермаркеті Києва охоронець вдарив жінку
Реакція українців не змусила себе чекати, вони відреагували на відео в коментарях.
Як ми раніше писали, в Одесі охоронці ТЦ знущалися над клієнтом і змусили вмитися зеленкою.