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В Киеве охранник магазина обвинил девушку в краже, но она не дала себя обидеть: видео ЧП

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 09:48
В Киеве охранник магазина обвинил девушку в краже, но она не дала себя обидеть: видео ЧП Коллаж РБК-Украина: В Киеве охранник магазина обвинил девушку в краже
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве в супермаркете Святошинского района произошел неприятный инцидент. Охранник обвинил девушку в краже и пытался ее обыскать без согласия. Однако молодая покупательница не дала себя обидеть. Смотрите ниже в материале Styler видео ЧП, а также советы юристов - что делать, если вас обвиняют в краже.

Видео появилось на канале Киев Оперативный.

Инцидент произошел по адресу бульвар Академика Вернадского, 16, где расположен супермаркет "Фора".

Сначала охранник обвинил, что, мол, украденный товар в рукаве девушки. Она показала, однако там ничего не было.

"Тогда мужчина начал хватать девушку за рюкзак и говорить, что похищенное там. Девушка предложила показать и рюкзак, но тот все равно не переставал ее дергать. Ну, и девушка, конечно, ответила", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи возмущены поведением секьюрити. Вот что пишут они в комментариях:

  • Тю, позвонила бы в полицию, что в магазе жирный п*ц без маски ходит.
  • Насколько я знаю, при подозрении охрана может любезно попросить показать сумку. Но ничего больше.
  • Если к вам подойдут и скажут сразу, что вы что-то украли и начнут шмонать? Вы адекватно начнете реагировать? Тихо мирно и без агрессии?
  • Охранник - лицо гражданское и не имеет таких полномочий как полицейский. Но они действительно в основном ох**вшие типы.
  • Ну по факту у нее ничего не нашли, и охранник не имеет права обыскивать. Максимум задержать до приезда копов.

Что советуют юристы в таких случаях

Согласно законодательству, охрана супермаркета не имеет полномочий проводить обыск, личный досмотр, досмотр вещей и даже поверхностный осмотр покупателя. Такими полномочиями наделены только сотрудники полиции в соответствии с нормами законодательства.

Охранники могут только попросить добровольно показать содержимое вашей сумки или карманов. Если покупатель согласится, тогда это не будет считаться обыском. В таком случае покупатель сам выкладывает и показывает вещи, не позволяя охранникам рыться в них.

Эта процедура должна проводиться при свидетелях и иметь реальные основания для просьбы. В случае обнаружения факта кражи, охрана магазина обязана вызвать полицию.

Если сотрудники охраны не реагируют на протесты, требуют показать содержимое сумки, пройти в специальную комнату для досмотра, смело вызывайте полицию и пишите заявление на действия охранников.

Ранее мы писали, что под Киевом покупатель пощечинами усмирил двух дебоширов в супермаркете.

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супермаркет охрана
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