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В Киеве ограбили народного депутата Савченко: все детали

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Злоумышленники залезли в автомобиль нардепа от "Слуги народа"

В Киеве преступники совершили дерзкое ограбление. Жертвой злоумышленников стала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Савченко. Из ее автомобиля похитили ноутбук и другие ценные вещи.

Преступление произошло в ночь на 11 мая, в Дарницком районе столицы. Автомобиль народного депутата Савченко стоял припаркованный по улице Елизаветы Чавдар.

Ольга Савченко (Фото: facebook.com/OlgaSavchenkoSlugaNarodu)

"Неизвестный разбил стекло в автомобиле Audi Q8, которым пользуется депутат и похитил рабочий ноутбук Lenovo и два флеш-накопителя", - рассказал источник в Национальной полиции в комментарии для издания Vesti.

Ольга Савченко обнаружила пропажу вещей и следы взлома уже рано утром, около 9:00 часов. Она сразу же позвонила в полицию. Общая сумма ущерба составила почти 27 тысяч гривен.

По факту ограбления открыто уголовное производство по ч.1 статьи 185 *Кража) УК Украины. Полиция расследует данное преступление, устанавливает все обстоятельства происшествия и занимается поисками злоумышленников.

Ольга Савченко – народный депутат Украины 9-го созыва. Она юрист в области международного и финансового права, участвовала в процессах по защите прав политических заключенных.

Во время выборов в 2019 году стала доверенной особой кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского. На парламентских выборах прошла под номером 66 от партии "Слуга народа".

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Занимает пост главы Комитета Верховной рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что киевский депутат зверски избил свою супругу, до синяков.