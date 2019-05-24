В Киеве ограбили известного юмориста: все детали. Видео

Дядю Жору, известного шоумена и телеведущего, ограбили в Киеве. Злоумышленники выбили стекло автомобиля юмориста, прикаркованного на Позняках и выкрали спортивную сумку. Об этом Дядя Жора (настоящее имя - Вадим Мичковский. - Ред.) сообщил на своей Instagram-странице.

Инцидент произошел в четверг, 23 мая. Ведущий рассказывает, что если кто увидит кого-либо с сумкой Adidas и в оранжевых кроссовках NB, возможно, это и будет грабитель.

Также он посоветовал не оставлять авто под домом даже на сутки, а всегда ставить на охраняемую стоянку.

Дядю Жору ограбили в Киеве (видео: instagram.com/dyadya_jora)

Подписчики юмориста возмущены подобным инцидентом. Они сочувствуют Дяде Жоре и делятся своим подобным горьким опытом.

Вадим, сочувствую. Варвары и вандалы одни так поступают... Стекло дороже выйдет заменить, чем сумка стоит...

Это конечно неприятно, но хорошо что машина на месте...

Жора, не расстраивайся. Это просто будет тебе уроком на всю жизнь. У меня тоже пару раз вставили машину. Потом психанул и купил гараж. Теперь сплю спокойно. Удачи, чувак.

Дядю Жору ограбили в Киеве (видео: instagram.com/dyadya_jora)

Забей! Так бывает везде!

У меня так же разбили прямо возле ресторана под камерой. Вытащили косметичку.

Дядя Жора. Сочувствую. Не унывай.

Дай Бог, что это было самое страшное горе для вас в жизни!

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