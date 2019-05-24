В Киеве ограбили известного юмориста: все детали. Видео

Дядя Жора посоветовал украинцам быть осторожнее
Дядю Жору, известного шоумена и телеведущего, ограбили в Киеве. Злоумышленники выбили стекло автомобиля юмориста, прикаркованного на Позняках и выкрали спортивную сумку. Об этом Дядя Жора (настоящее имя - Вадим Мичковский. - Ред.) сообщил на своей Instagram-странице.
Инцидент произошел в четверг, 23 мая. Ведущий рассказывает, что если кто увидит кого-либо с сумкой Adidas и в оранжевых кроссовках NB, возможно, это и будет грабитель.
Также он посоветовал не оставлять авто под домом даже на сутки, а всегда ставить на охраняемую стоянку.
Дядю Жору ограбили в Киеве (видео: instagram.com/dyadya_jora)
Подписчики юмориста возмущены подобным инцидентом. Они сочувствуют Дяде Жоре и делятся своим подобным горьким опытом.
Дядю Жору ограбили в Киеве (видео: instagram.com/dyadya_jora)
Ранее сообщалось, что псевдокопы в масках напали на дом под Запорожьем. Одного из злоумышленников удалось задержать на месте преступления.
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