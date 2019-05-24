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В Киеве ограбили известного юмориста: все детали. Видео


Дядя Жора посоветовал украинцам быть осторожнее

Дядю Жору, известного шоумена и телеведущего, ограбили в Киеве. Злоумышленники выбили стекло автомобиля юмориста, прикаркованного на Позняках и выкрали спортивную сумку. Об этом Дядя Жора (настоящее имя - Вадим Мичковский. - Ред.) сообщил на своей Instagram-странице.

Инцидент произошел в четверг, 23 мая. Ведущий рассказывает, что если кто увидит кого-либо с сумкой Adidas и в оранжевых кроссовках NB, возможно, это и будет грабитель.

Также он посоветовал не оставлять авто под домом даже на сутки, а всегда ставить на охраняемую стоянку.

Дядю Жору ограбили в Киеве (видео: instagram.com/dyadya_jora)

Подписчики юмориста возмущены подобным инцидентом. Они сочувствуют Дяде Жоре и делятся своим подобным горьким опытом.

  • Вадим, сочувствую. Варвары и вандалы одни так поступают... Стекло дороже выйдет заменить, чем сумка стоит...
  • Это конечно неприятно, но хорошо что машина  на месте...
  • Жора, не расстраивайся. Это просто будет тебе уроком на всю жизнь. У меня тоже пару раз вставили машину. Потом психанул и купил гараж. Теперь сплю спокойно. Удачи, чувак.

Дядю Жору ограбили в Киеве (видео: instagram.com/dyadya_jora)

  • Забей! Так бывает везде!
  • У меня так же разбили прямо возле ресторана под камерой. Вытащили косметичку. 
  • Дядя Жора. Сочувствую. Не унывай.
  • Дай Бог, что это было самое страшное горе для вас в жизни!

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