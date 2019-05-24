У Києві пограбували відомого гумориста: всі деталі. Відео

Дядя Жора порадив українцям бути обережними
Дядю Жору, відомого шоумена і телеведучого, пограбували в Києві. Зловмисники вибили скло автомобіля гумориста, прикаркованного на Позняках і поцупили спортивну сумку. Про це Дядя Жора (справжнє ім'я - Вадим Мичковський. - Ред.) повідомив на своїй Instagram-сторінці.
Інцидент стався в четвер, 23 травня. Ведучий розповідає, що якщо хто побачить кого-небудь з сумкою Adidas і в помаранчевих кросівках NB, можливо, це і буде грабіжник.
Також він порадив не залишати авто під будинком навіть на добу, а завжди ставити на стоянку.
Дядю Жору пограбували в Києві (відео: instagram.com/dyadya_jora)
Підписники гумориста обурені подібним інцидентом. Вони співчувають Дяді Жорі і діляться своїм подібним гірким досвідом.
Дядю Жору пограбували в Києві (відео: instagram.com/dyadya_jora)
Раніше повідомлялося, що псевдокопи в масках напали на будинок під Запоріжжям. Одного зі зловмисників вдалося затримати на місці злочину.
Також ми писали про те, що MARUV пограбували в українському аеропорту Бориспіль, коли скандальна співачка поверталася з концерту з Тель-Авіва.