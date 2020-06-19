В Киеве официально открыли пляжный сезон: где именно можно купаться

В Киеве официально открыли пляжный сезон 19 июня и назвали разрешенные места для купания.

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал на брифинге об одобрении специалистами Госпродпотребслужбы 12 пляжей и 20 зон отдыха возле воды. Об этом передали в пресс-службе КГГА.

Эти локации уже получили паспорта готовности.

"В этом году выросло количество киевских пляжей, получивших международную награду "Голубой флаг". Это значит, что они соответствуют более 30-ти критериям качества и безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера такой "Голубой флаг" подняли на пляже "Троещина", а также его получили еще 7 городских пляжей.

На восьми пляжах позаботились о людях с инвалидностью и разместили специальные кресла-амфибии. Также на локациях обученный персонал, на всех сертифицированных пляжах работают спасательные посты.

Какие правила на пляжах в условиях карантина

На пляжах в условиях карантина из-за коронавируса нужно соблюдать элементарные правила безопасности - социальная дистанция, санитайзеры.

Кличко подчеркнул, что открытие пляжей - это очередной тест на сознание для киевлян, ведь коронавирус никуда не исчез.

На каких пляжах в Киеве можно купаться

Все разрешенные пляжи указаны на сайте КП "Плесо".

Венеция - без ограничений. Днепровский район, остров Долобецкий. Пляж расположен справа от Венецианского моста на Гидропарке, нужно перейти (переехать)

- без ограничений. Днепровский район, остров Долобецкий. Пляж расположен справа от Венецианского моста на Гидропарке, нужно перейти (переехать) Молодежный - без ограничений. Находится в Днепровском районе на острове Венецианском

- без ограничений. Находится в Днепровском районе на острове Венецианском Детский - без ограничений. Также в Днепровском районе на острове Венецианском, на северо-востоке омывается водами Венецианского пролива, с пляжа видно берег островов Долобецкий, Труханов, реку Десенка (Водоворот), а также Правый берег Днепра

- без ограничений. Также в Днепровском районе на острове Венецианском, на северо-востоке омывается водами Венецианского пролива, с пляжа видно берег островов Долобецкий, Труханов, реку Десенка (Водоворот), а также Правый берег Днепра Предместная-Слободка - без ограничений. Днепровский район, остров Венецианский. По дороге из бетонных плит можно доехать прямо до самого пляжа. Расположен на берегу Днепра напротив Киево-Печерской лавры, из него хорошо видно Мост Метро и правобережные склоны Днепра

- без ограничений. Днепровский район, остров Венецианский. По дороге из бетонных плит можно доехать прямо до самого пляжа. Расположен на берегу Днепра напротив Киево-Печерской лавры, из него хорошо видно Мост Метро и правобережные склоны Днепра Золотой - без ограничений. Находится в южной части Венецианского острова, ближе к мосту Патона. Добраться до пляжа можно по дороге из бетонных плит, проложенной вдоль береговой линии. Расположен напротив монумента "Родина-Мать",

- без ограничений. Находится в южной части Венецианского острова, ближе к мосту Патона. Добраться до пляжа можно по дороге из бетонных плит, проложенной вдоль береговой линии. Расположен напротив монумента "Родина-Мать", Центральный - без ограничений. Находится в Днепровском районе, на Трухановом острове, возле Паркового пешеходного моста и улиц Труханова и Парковой

- без ограничений. Находится в Днепровском районе, на Трухановом острове, возле Паркового пешеходного моста и улиц Труханова и Парковой Пуща-Водица - без ограничений. Находится в Оболонском районе в Пуще-Водице, возле т-образного перекрестка 7-й линии и ул. Федора Максименко. Пляж расположен на ставку Горащиха.

- без ограничений. Находится в Оболонском районе в Пуще-Водице, возле т-образного перекрестка 7-й линии и ул. Федора Максименко. Пляж расположен на ставку Горащиха. Чорторый - без ограничений. Находится в Деснянском районе Киева, на острове Муромец (рядом с парком Дружбы народов)

- без ограничений. Находится в Деснянском районе Киева, на острове Муромец (рядом с парком Дружбы народов) Радуга - без ограничений. Днепровский район, Воскресенка, улица Марка Черемшина. Пляж оборудован на берегу озера Радунка (Радуга)

- без ограничений. Днепровский район, Воскресенка, улица Марка Черемшина. Пляж оборудован на берегу озера Радунка (Радуга) Веселка - без ограничений. Днепровский район, чуть севернее метро "Левобережная" на Русановской протоке. Рядом находится Патриарший Собор Воскресения Христова УГКЦ

- без ограничений. Днепровский район, чуть севернее метро "Левобережная" на Русановской протоке. Рядом находится Патриарший Собор Воскресения Христова УГКЦ Галерная - без ограничений. В Голосеевском районе, недалеко от Китаевского монастыря. Пляж расположен на Галерной затоке

- без ограничений. В Голосеевском районе, недалеко от Китаевского монастыря. Пляж расположен на Галерной затоке Троещина - без ограничений. Находится в Деснянском районе на Троещине на берегу Десенки на север от Северного моста, недалеко от улицы Оноре де Бальзака

Но не все пляжи Киева пока остаются открытыми

Вербное - тут купаться пока не рекомендуют. Расположен в Оболонском районе на берегу озера Вербное, около улицы Приозерной. На противоположном от пляжа берегу озера - проспект Степана Бандеры

- тут купаться пока не рекомендуют. Расположен в Оболонском районе на берегу озера Вербное, около улицы Приозерной. На противоположном от пляжа берегу озера - проспект Степана Бандеры Тельбин - купаться не рекомендовано. Пляж в Днепровском районе на Березняках, на озере Тельбин, возле проспекта Павла Тычины.

Видео: в Киеве открыли пляжный сезон

Ранее сообщалось, что в реку Днепр произошел сброс канализации и киевлян предупредили об опасности.

Напомним, что в Госпотребслужбе уверяют, что шансы подхватить коронавирус на пляже - минимальны.