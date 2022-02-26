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В Киеве обстреляли аэропорт "Жуляны". Снаряд попал в жилой дом (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве российская армия обстреляла аэропорт "Жуляны". Снаряд попал в жилой дом.

Об этом сообщает Kyiv Live.

В результате обстрела разрушен квартиры в многоэтажке.

Сообщается, что спасатели сейчас направляются на место ЧП.

"В жилой дом по ул. Лобановского, 6а попала ракета. Аварийно-спасательные службы следуют туда", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате удара по столичной многоэтажке по адресу проспект Лобановского - нет. Проводится эвакуация.

Напомним, что в Киеве прозвучала воздушная тревога.

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Киев