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У Києві обстріляли аеропорт"Жуляни". Снаряд влучив у житловий будинок (фото)

Автор: Людмила Жукова

У Києві російська армія обстріляла аеропорт"Жуляни". Снаряд влучив у житловий будинок.

Про це повідомляє Kyiv Live.

В результаті обстрілу зруйновано квартири в багатоповерхівці.

Повідомляється, що рятувальники зараз направляються на місце НП.

"У житловий будинок на вул. Лобановського, 6а влучила ракета. Аварійно- рятувальні служби слідують туди", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок удару по столичній багатоповерхівці за адресою проспект Лобановського – ні. Проводиться евакуація.

Нагадаємо, що у Києві прозвучала повітряна тривога.

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Київ