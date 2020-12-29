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В Киеве образовались огромные пробки: где затруднено движение

Киев, Вторник 29 декабря 2020 18:47
В Киеве образовались огромные пробки: где затруднено движение
Пробки в Киеве (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Во вторник, 29 декабря, вечером Киев остановился в пробках. Проблемы с движением наблюдаются во всей центральной части города, и даже на Левом берегу.

Автомобили и общественный транспорт стоит в пробках на улице Крещатик, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Михайловской, Грушевского, Шелковичной, Бассейной, Владимирской, Мечникова, Жилянской, Большой Житомирской, Саксаганского, Льва Толстого. Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Движение также затруднено в Соломянском, Святошинском и Голосеевском районах - на проспекте Победы, улицах Гетьмана, Борщаговской, Чоколовском бульваре, Воздушнофлотском проспекте, Черновола, Павловской, Дмитровской, Гончара, Сечевых Стрельцов, Довженко, Тихого, Выговского, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, а также Окружной дороге.

В Киеве образовались огромные пробки: где затруднено движение

Пробки в Киеве 29 декабря (фото: Google maps)

На проспекте Степана Бандеры огромная пробка в сторону Северного моста. При этом пробка берет свое начало еще с улицы Елены Телиги. На Набережно-Рыбальской улице также тянучка к Северному мосту.

На Оболони также затруднено движение на проспекте Героев Сталинграда в сторону центра.

На Левом берегу движение автотранспорта затруднено на Броварском проспекте, улице Окипной, Сверстюка, Миропольской, проспекте Соборности, Харьковском шоссе, Дарницкой площади, проспекте Гагарина, Днепровской набережной.

В Киеве образовались огромные пробки: где затруднено движение

Пробки в Киеве 29 декабря (фото: Google maps)

Напомним, в Киеве посреди ночи эвакуатор громил припаркованные авто.

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