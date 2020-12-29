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У Києві утворилися величезні пробки: де ускладнено рух

Київ, Вівторок 29 грудня 2020 18:47
У Києві утворилися величезні пробки: де ускладнено рух
Пробки в Києві (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У вівторок, 29 грудня, увечері Київ зупинився у заторах. Проблеми з рухом спостерігаються у всій центральній частині міста, і навіть на Лівому березі.

Автомобілі та громадський транспорт стоїть у пробках на вулиці Хрещатик, бульвари Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулицях Михайлівській, Грушевського, Шовковичній, Басейній, Володимирській, Мечникова, Жилянській, Великій Житомирській, Саксаганського, Льва Толстого. Про це свідчать дані Google maps.

Рух також ускладнений в Солом'янському, Святошинському та Голосіївському районах - на проспекті Перемоги, вулицях Гетьмана, Борщагівській, Чоколівському бульварі, Повітрофлотському проспекті, Чорновола, Павлівській, Дмитрівській, Гончара, Січових Стрільців, Довженка, Тихого, Виговського, проспекті Лобановського, Голосіївському проспекті, а також Окружній дорозі.

У Києві утворилися величезні пробки: де ускладнено рух

Пробки в Києві 29 грудня (фото: Google maps)

На проспекті Степана Бандери величезна пробка в бік Північного мосту. При цьому пробка бере свій початок ще з вулиці Олени Теліги. На Набережно-Рибальській вулиці також тягучка до Північного мосту.

На Оболоні також ускладнений рух на проспекті Героїв Сталінграда в бік центру.

На Лівому березі рух автотранспорту ускладнено на Броварському проспекті, вулиці Окіпної, Сверстюка, Миропільської, проспекті Соборності, Харківському шосе, Дарницької площі, проспекті Гагаріна, Дніпровській набережній.

У Києві утворилися величезні пробки: де ускладнено рух

Пробки в Києві 29 грудня (фото: Google maps)

Нагадаємо, у Києві посеред ночі евакуатор громив припарковані авто.

Раніше під Києвом п'яний водій протаранив двір приватного будинку і напав на людей.

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