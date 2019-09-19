В Киеве оборвался лифт с пассажирами: первые подробности

В Киеве оборвался лифт с пассажирами в многоэтажном доме по улице Матеюка, 7, в Деснянском районе. О происшествии сообщила жительница дома Наталья Левченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщила Левченко, две жительницы дома пролетели с 9-го до 4-го этажа в лифте после обрыва. К счастью, они не пострадали, так как аварийные тормоза сработали и лифт остановился. Однако пассажирки получили шок.

"В моем доме 17.09.2019 две женщины в лифте пролетели с 9 по 4 этаж (Женщины живы, здоровы), сработали аварийные тормоза. На 1551 сказали (там наш дом знают хорошо), что без вызова полиции факт падения не зафиксирован. А люди, которые там были – не факт? Соседи, которые на грохот выбежали из квартир?" – написала жительница.

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Она отметила, что лифт отремонтировали быстро, но жильцы дома уже неоднократно обращались в соответствующие службы, так как проблемы с подъемником начались практически с первого дня.

"Лифт, на удивление, быстро починили. Если оценить работу нового лифта Otis, то за месяц то 30-40% работает, 60-70% сломан. Летом три недели чинили новый лифт (это проблемы с первого дня установки). Проблемы давно, много обращений безрезультатных. 70% жильцов – пенсионеры, много детей…", - возмутилась Левченко.

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Она объяснила, что жители дома неоднократно обращались в Деснянскую райгорадминистрацию и ее начальник знал о том, что есть проблема с лифтом, но никак не реагировал.