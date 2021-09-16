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В Киеве обнаружили гору выброшенного авокадо: "плачем, что нет денег"

Автор: Людмила Жукова

В Киеве обнаружили огромное количество авокадо, который просто выбросили на свалку.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что плоды находятся на улице Вискозной, недалеко от станции метро "Лесная". Судя по снимку, не все авокадо можно употреблять в пищу, из них много испорченных плодов.

"Плачем, что нет денег. Виноват президент и мэр", - подписал автор фотографии.

В Киеве выбросили гору авокадо (facebook.com/groups)

Можно предположить, что один из супермаркетов или торговцев на рынке так избавились от испортившегося товара, но это только догадки.

В комментариях украинцы высказали свое мнение по этому поводу.

  • В Сильпо хуже по 45 грн за штуку....жесть ...лучше бы реально продали по 5-10 грн за штуку, полезные же и жаль, сколько выбросили, не известно конечно всем причина, но жаль, можно действительно животным уже отдать.
  • На корм скотине могло бы пойти.
  • Я мало скажу, но они то их продают с прибылью 200-300% и то что успели продать - они уже окупили и то, что было выкинуто, это шлак. Поверьте мне. На тех, что они продали - это мы окупили и дали им прибыль. А выкинуто - это мусор. Как то так.
  • На Троещине в поле за Закревского тоже в ямы сбрасывают сезонные фрукты и овощи. Жлобы, лучше потрать силы, топливо, время, чем раздать бесплатно.

Как мы ранее писали, в Минэкономики назвали причины скачка цен на продукты в Украине.

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Киев