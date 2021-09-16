RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві виявили гору викинутого авокадо: "плачем, що немає грошей"

Автор: Людмила Жукова

У Києві виявили величезну кількість авокадо, який просто викинули на звалище.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

Відзначається, що плоди знаходяться на вулиці Віскозній, недалеко від станції метро "Лісова". Судячи по знімку, не всі авокадо можна вживати в їжу, з них багато зіпсованих плодів.

"Плачем, що немає грошей. Винен президент і мер", - підписав автор фотографії.

У Києві викинули гору авокадо (facebook.com/groups)

Можна припустити, що один з супермаркетів або торговців на ринку так позбулися зіпсованого товару, але це тільки здогади.

У коментарях українці висловили свою думку з цього приводу.

  • У Сільпо гірші по 45 грн за штуку....жесть ...краще б реально продали по 5-10 грн за штуку, корисні ж і шкода, скільки викинули, не відомо звичайно, всім причина, але шкода, можна дійсно тваринам вже віддати.
  • На корм худобині могло б піти.
  • Я мало то скажу, але вони то їх продають з прибутком 200-300% і те що встигли продати - вони вже окупили й те, що було викинуто, це шлак. Повірте мені. На тих, що вони продали - це ми окупили та дали їм прибуток. А викинуте - це сміття. Якось так.
  • На Троєщині в полі за Закревського теж в ями скидають сезонні фрукти і овочі. Жлоби, краще витратити сили, паливо, час, ніж роздати безкоштовно.

Як ми раніше писали, в Мінекономіки назвали причини стрибка цін на продукти в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ