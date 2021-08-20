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В Киеве ночью снесли усадьбу XIX века: загнали технику под охраной "титушек"

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Киев, Пятница 20 августа 2021 10:41
В Киеве ночью снесли усадьбу XIX века: загнали технику под охраной "титушек" В Киеве ночью снесли усадьбу XIX века (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В ночь на 20 августа в Киеве снесли дом Барбана на улице Обсерваторной. Эта усадьба недалеко от Львовской площади была построена в конце XIX века.

Детали сообщил активист Олег Симороз на своей странице в Facebook.

"Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на улице Обсерваторной, 6. Застройщик ночью в пять утра под прикрытием 30 титушек загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века", - рассказал активист и опубликовал видео уничтожения постройки.

Как сообщают активисты, на этом месте собираются построить торгово-развлекательный центр. Но у компании застройщика нет никаких разрешений. Ранее уже происходили стычки активистов с непонятными представителями застройщиков спортивного телосложения. Двух участников движения против застройки исторического Киева "За Протасов Яр" даже доставили в отделение полиции.

В Киеве ночью снесли усадьбу XIX века: загнали технику под охраной &quot;титушек&quot;

В Киеве ночью снесли историческое здание

Усадьба Барбана – историческое здание XIX века. Ранее в Министерстве культуры запретили строительство на месте усадьбы и выдали соответствующее предписание. Также полиция проводила следственные действия.

Симороз утверждает, что застройщик знал о предписании и действиях полиции. Кроме того, в правоохранительных органах обещали инициировать наложение ареста по статье о самоуправстве.

19 августа в Минкульте сообщили, что исчерпали все механизмы влияния на застройщика и сообщили, что в данной ситуации виновата бездеятельность столичной власти.

Напомним, ранее мы писали о том, почему в Киеве активно уничтожают исторические здания.

А также мы рассказывали о том, что в Украине планируют снести все "хрущевки".

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