ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве неадекватная женщина хотела "полюбить" мальчика в парке

Новина українською →
Киев, Вторник 10 августа 2021 21:09
В Киеве неадекватная женщина хотела "полюбить" мальчика в парке коллаж РБК-Украина: в Киеве женщина приставала к мальчику в парке
Автор: Владимир Костырин

В Киеве пьяная женщина домогалась мальчика в парке и приставала к несовершеннолетнему, пытаясь совратить. Инцидент произошел в Дарницком районе столицы в парке Партизанской Славы.

Об этом 10 августа передает "Муниципальная стража Киева" в Telegram-канале.

К охранникам правопорядка обратился прохожий, который рассказал о странном поведении женщины, преследовавшей юного киевлянина. Свидетель инцидента указал место, где это происходило.

Сотрудники муниципальной стражи вместе с полицейскими пообщались с "любвеобильной" барышней, и пробовали ее успокоить, однако попытки не увенчались успехом.

Так, женщина продолжала вести себя неадекватно, и в определенный момент набросилась на правоохранителя, расцарапав ему руку.

В итоге агрессивную жительницу столицы задержали, но затем передали врачам для осмотра, чтобы медики установили причины такого поведения.

В Киеве неадекватная женщина хотела &quot;полюбить&quot; мальчика в паркеВ Киеве неадекватная женщина хотела &quot;полюбить&quot; мальчика в парке

В киевском парке Партизанской Славы нетрезвая женщина приставала к мальчику (фото: t.me/MunicipalnaVarta)

Ране сообщалось, что в киевском парке пенсионерка приставала к детям и снимала одежду, показывая свои интимные места.

Напомним также, что перед этим в Киеве неадекватный мужчина предпенсионного возраста приставал к ребенку в общественном туалете, пока мама ждала на улице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
LITE
Праздник 10 августа: что запрещено делать в Прохоров день, все приметы
Праздник 10 августа: что запрещено делать в Прохоров день, все приметы