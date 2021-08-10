У Києві неадекватна жінка хотіла "покохати" хлопця в парку

У Києві п'яна жінка домагалася хлопчину в парку і чіплялася до неповнолітнього, намагаючись спокусити. Інцидент стався в Дарницькому районі столиці в парку Партизанської Слави.

Про це 10 серпня передає " Муніципальна варта Києва " у Telegram-каналі.

До охоронців правопорядку звернувся перехожий, який розповів про дивну поведінку жінки, яка переслідувала юного киянина. Свідок інциденту вказав місце, де це відбувалося.

Співробітники муніципальної варти разом з поліцейськими поспілкувалися з "велелюбною" панянкою, і намагалися її заспокоїти, проте спроби не увінчалися успіхом.

Так, жінка продовжувала поводитися неадекватно, і в певний момент накинулася на правоохоронця, роздряпавши йому руку.

У результаті агресивну мешканку столиці затримали, але потім передали лікарям для огляду, щоб медики встановили причини такої поведінки.

У київському парку Партизанської Слави нетвереза жінка чіплялася до хлопчини (фото: t.me/MunicipalnaVarta)