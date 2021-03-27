У Києві неадекват побив прихожан церкви і напав на медика "швидкої"

У Києві п'яний чоловік напав з кулаками на прихожан протестантської церкви, яка розташована на вулиці Архітектора Вербицького, 30, недалеко від станції метро "Вирлиця".

Про це 27 березня передає " Інформатор Київ " на сторінці в Facebook.

Відео: У Києві неадекват накинувся на парафіян церкви

Також зазначається, що на щастя, в результаті інциденту ніхто серйозно не постраждав.

Втім, чоловіка помістили в карету швидкої, і він перебуває під наглядом правоохоронців.

Коли на місце прибула бригада "швидкої допомоги", щоб його втихомирити, дебошир вдарив медика.

Співробітники поліції затримали чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Як розповіли працівники приватної охорони, неадекват кидався на відвідувачів Церкви Преображення, поводився агресивно.

Раніше повідомлялося, що в Одесі священики влаштували жорстку бійку в церкві на очах у здивованих людей.

Нагадаємо, нещодавно під Львовом стався вибух у церкві, і в результаті інциденту отримав опіки обличчя чоловік.