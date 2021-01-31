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В Киеве нашли выход из проблемы с парковками

Киев, Воскресенье 31 января 2021 20:31
В Киеве нашли выход из проблемы с парковками
Парковки в Киеве появятся возле основных пересадочных узлов (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Жители всех районов Киева ожидают улучшения условий жизни. В данный момент в столице существует проблема с пробками. Для некоторых районов заторы уже стали нормой.

При этом решать данную проблему хотят комплексно. В проекте Генерального плана Киева предусмотрено для этого ряд мер, включая: строительство транспортных развязок, паркингов, ремонт улицу и т.д. Об этом говорится на Facebook-странице столичного Генплана.

Что предлагается сделать, для решения проблем

  1. Построить многоуровневые перехватывающие паркинги возле основных пересадочных узлов (возле ст. м. "Ипподром" (на этап 7 лет), в районе ст. М. "Демеевская", "Лыбидская", "Васильковская").
  2. Многоуровневые паркинги возле ст. м. "Харьковская".
  3. Многоуровневые паркинги в районе ст. м. "Бориспольская" (на этап 7 лет), Дарницкого железнодорожного вокзала.
  4. Многоуровневые перехватывающие паркинги в районе ст. м. "Лесная" (на этап 7 лет).
  5. Многоуровневые перехватывающие паркинги в районе ст. м. "Дарница", "Левобережная", "Черниговская".
  6. Многоуровневые перехватывающие паркинги в районе ст. м. "Оболонь" (на этап 7 лет), "Героев Днепра", "Минская".
  7. Перехватывающие паркинги на пересечении Большой Окружной дороги и ул. Леся Курбаса (на этап 7 лет), в районе ст. м. "Святошин" (на этап 7 лет), "Академгородок" (на этап 7 лет), "Житомирская" (на этап 7 лет).
  8. Многоуровневые перехватывающие паркинги в районе ул. Победы, просп. Палладина.
  9. Перехватывающие паркинги в районе ст. м. "Шулявская".
  10. Формирование общественного центра по торгово-выставочным комплексом с паркингом и пешеходным публичным пространством на Привокзальной площади.
  11. Перехватывающие паркинги в районе Центрального железнодорожного вокзала, ст. м. "Сырец" (на этап 7 лет).
  12. Многоуровневый подземный паркинг под Европейской площадью.

Напомним, в Киеве отказались от трех станций метро из-за недостаточного пассажиропотока.

Ранее в метро Киева прокомментировали слухи о подорожании проезда до 20 гривен.

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