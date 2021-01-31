В Киеве нашли выход из проблемы с парковками

Парковки в Киеве появятся возле основных пересадочных узлов (фото: РБК-Украина)

Жители всех районов Киева ожидают улучшения условий жизни. В данный момент в столице существует проблема с пробками. Для некоторых районов заторы уже стали нормой.

При этом решать данную проблему хотят комплексно. В проекте Генерального плана Киева предусмотрено для этого ряд мер, включая: строительство транспортных развязок, паркингов, ремонт улицу и т.д. Об этом говорится на Facebook-странице столичного Генплана.

Что предлагается сделать, для решения проблем

Построить многоуровневые перехватывающие паркинги возле основных пересадочных узлов (возле ст. м. "Ипподром" (на этап 7 лет), в районе ст. М. "Демеевская", "Лыбидская", "Васильковская"). Многоуровневые паркинги возле ст. м. "Харьковская". Многоуровневые паркинги в районе ст. м. "Бориспольская" (на этап 7 лет), Дарницкого железнодорожного вокзала. Многоуровневые перехватывающие паркинги в районе ст. м. "Лесная" (на этап 7 лет). Многоуровневые перехватывающие паркинги в районе ст. м. "Дарница", "Левобережная", "Черниговская". Многоуровневые перехватывающие паркинги в районе ст. м. "Оболонь" (на этап 7 лет), "Героев Днепра", "Минская". Перехватывающие паркинги на пересечении Большой Окружной дороги и ул. Леся Курбаса (на этап 7 лет), в районе ст. м. "Святошин" (на этап 7 лет), "Академгородок" (на этап 7 лет), "Житомирская" (на этап 7 лет). Многоуровневые перехватывающие паркинги в районе ул. Победы, просп. Палладина. Перехватывающие паркинги в районе ст. м. "Шулявская". Формирование общественного центра по торгово-выставочным комплексом с паркингом и пешеходным публичным пространством на Привокзальной площади. Перехватывающие паркинги в районе Центрального железнодорожного вокзала, ст. м. "Сырец" (на этап 7 лет). Многоуровневый подземный паркинг под Европейской площадью.

Напомним, в Киеве отказались от трех станций метро из-за недостаточного пассажиропотока.

Ранее в метро Киева прокомментировали слухи о подорожании проезда до 20 гривен.