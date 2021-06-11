В Киеве нашли убежавшую из дома школьницу: причина побега вас удивит

Правоохранители Подольского отделения полиции нашли пропавшую школьницу. Детали не сообщаются.

Напомним, пропавшая девушка 2006 года рождения. Она Ушла из дома на улице Оболонской после ссоры с родителями из-за оценки в аттестате.

София Боримская найдена в Киеве после побега из дома (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы высказали свое мнение по поводу подростка и написали, что не нужно публиковать фотографии пропавших детей.