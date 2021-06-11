У Києві знайшли школярку, яка втекла з дому: причина втечі вас здивує

Правоохоронці Подільського відділення поліції знайшли зниклу школярку. Деталі не повідомляються.

Нагадаємо, зникла дівчина 2006 року народження. Вона пішла з дому на вулиці Оболонській після сварки з батьками через оцінку в атестаті.

Софія Боримська знайдена в Києві після втечі з дому (фото: Київ Оперативний)

У коментарях українці висловили свою думку з приводу підлітка і написали, що не потрібно публікувати фотографії зниклих дітей.