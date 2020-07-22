В Киеве нашли мертвым волонтера Алексея Кучапина, который помогал обездоленным

Пропавший 16 июля Алексей Кучапин был найден мертвым в Киеве. Он был волонтером, руководил "Домом милосердия", всю жизнь помогая бездомным, сиротам, инвалидам и старикам.

Тело 39-летнего мужчины обнаружили в арендованной квартире Днепровского района столицы. Об этом сообщили в полиции Киева.

Предварительно известно, что на теле погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти. Но окончательную причину озвучат после того, как будет проведена судмедэкспертиза.

Полиция продолжает расследование. Но пока что дело открыто по статье ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".

Алексей Кучапин (фото: соцсети)

Напомним, что волонтер исчез 16 июля. Он ушел из дому на Лесном проспекте (Лесной массив), якобы намереваясь воспользоваться сервисом BlaBlaCar для поездки в Днепр. Но позже в компании и полиции сказали, что он к перевозчику не обращался. Об исчезновении заявила его жена.

А единомышленник Кучапина по организации недавно заявил, что Алексею угрожали из-за его деятельности. В частности, в последнее время Кучапин занимался расследованием продаж детей на экспорт, пытался возвращать отобранные у бабушек и инвалидов квартиры, а также критиковал власть за то, что они отмывали деньги на помощи бездомным.