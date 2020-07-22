У Києві знайшли мертвим волонтера Олексія Кучапіна, який допомагав знедоленим

Зниклий 16 липня Олексій Кучапін був знайдений мертвим у Києві. Він був волонтером, керував "Домом милосердя", все життя допомагаючи бездомним, сиротам, інвалідам та людям похилого віку.

Тіло 39-річного чоловіка виявили в орендованій квартирі Дніпровського району столиці. Про це повідомили в поліції Києва.

Попередньо відомо, що на тілі загиблого не було виявлено ознак насильницької смерті. Але остаточну причину оприлюднять після того, як буде проведена судмедекспертиза.

Поліція продовжує розслідування. Але поки що справу порушено за статтею ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з позначкою "природна смерть".

Олексій Кучапін (фото: соцмережі)

Нагадаємо, що волонтер зник 16 липня. Він пішов з дому на Лісовому проспекті (Лісовий масив), нібито маючи намір скористатися сервісом BlaBlaCar для поїздки в Дніпро. Але пізніше в компанії і поліції сказали, що він до перевізника не звертався. Про зникнення заявила його дружина.

А однодумець Кучапіна з організації нещодавно заявив, що Олексію погрожували через його діяльності. Зокрема, останнім часом Кучапін займався розслідуванням продажів дітей на експорт, намагався повертати відібрані у бабусь та інвалідів квартири, а також критикував владу за те, що вони відмивали гроші на допомозі безпритульним.