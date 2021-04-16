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У Києві порушників правил паркування "відловлюватимуть" спецприлади: як вони працюють (фото)

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 21:46
У Києві порушників правил паркування "відловлюватимуть" спецприлади: як вони працюють (фото) Колаж РБК-Україна: в Києві запустили систему автофіксації порушень правил паркування
Автор: Володимир Костирін

У Києві впроваджують автоматизовану систему фіксації порушень правил паркування, і зараз у столиці запускають кілька таких приладів, щоб протестувати в роботі.

Про це 16 квітня повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв у своєму Facebook.

Чиновник розповів, що вже встановлено 8 пристроїв, які фотографують машини, які стоять з порушенням правил зупинки, стоянки та паркування. Крім того, ще 6 платіжних терміналів - в кожному по 3 камери, і 12 сенсорних датчиків, які вмонтовані в місця для паркування.

Зазначається, що встановлені камери охоплюють увесь паркувальний майданчик.

Як і де працюватиме система

Прилади допоможуть виявляти "героїв паркування" з мінімізацією впливу людського фактора, без додаткового залучення інспекторів по парковці.

Ця інноваційна система буде працювати в якості експерименту протягом 60 днів на вул. Басейній, поблизу Бессарабської площі.

У Києві порушників правил паркування &quot;відловлюватимуть&quot; спецприлади: як вони працюють (фото)У Києві порушників правил паркування &quot;відловлюватимуть&quot; спецприлади: як вони працюють (фото)

У Києві встановлюють систему по виявленню "героїв паркування" (фото: facebook.com/gustelev.pao)

Камери та сенсорні пристрої будуть фіксувати момент зупинки транспортного засобу і час його знаходження на парковці, номерні знаки автомобіля, і чи не відбувається порушення ПДР.

За словами Густєлєва, в разі успішної реалізації пілотного проекту буде розглядатися можливість для поступового впровадження цієї системи на інших київських парковках.

Також чиновник звернув увагу, що на стадії пілотного проєкту плата за паркування транспортного засобу не стягується.

У Києві порушників правил паркування &quot;відловлюватимуть&quot; спецприлади: як вони працюють (фото)У Києві порушників правил паркування &quot;відловлюватимуть&quot; спецприлади: як вони працюють (фото)У Києві порушників правил паркування &quot;відловлюватимуть&quot; спецприлади: як вони працюють (фото)

У Києві встановлюють автоматизовану систему фотофіксації порушень правил паркування (фото: facebook.com/gustelev.pao)

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко розповів, коли повністю зникнуть маршрутки в місті.

Також ми писали про те, що в МВС показали інфографіку про штрафи за непристебнутий ремінь безпеки в Європі та Україні.

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