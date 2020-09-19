В Киеве налоговик пытался украсть интим-товары: готовился к заданию? (фото)

В Киеве налоговик украл презервативы и смазку из магазина (коллаж: РБК-Украина)

Сотрудник налоговой полиции решил пронести мимо кассы несколько товаров на сумму 961 гривна

В Киеве сотрудник налоговой полиции якобы пытался пронести мимо кассы супермаркета интим-товары на сумму 961 гривна. Украденные товары мужчина спрятал в барсетку. Детали инцидента в столичном супермаркете рассказывают в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook со ссылкой на ресурс Info&Vor&Ukraine.

Как сообщается, полиция уже задержала вора.

"В одном из супермаркетов Киева за кражу товара задержан гражданин Мариноха Василий Васильевич, 1984 года рождения. Как оказалось, воришкой оказался сотрудник налоговой полиции г. Киева. Кражу товара налоговик попытался провернуть через кассу, просто вынеся в барсетке презервативы и смазку "Клубничка" на общую сумму 961, 00 грн (по всей видимости готовился сотрудник налоговой к очень секретному заданию или какой-то проверке...). Передан сотрудникам Оболонского УП", - говорится в сообщении.

Также в сообществе показали фотографию "воришки" и награбленные товары.

В Киеве налоговик украл презервативы и смазку из магазина (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях стали шутить касаемо инцидента:

Готовился к проверке))

Походу, из главного управления проверка приезжает.

Ну чего вы) Человек понимает, что, таким как он лучше не размножаться)

Постеснялся купить набор джентельмена.

Сорвали такую вечеринку.

Даже не знаю что и сказать)

Скриншоты (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что ранее были раскрыты детали дерзкого ограбления Яны Клочковой в Киеве.

Также мы писали, что украинская учительница "спалилась" на крупных кражах в школе.