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У Києві податківець намагався вкрасти інтим-товари: готувався до завдання? (фото)

Київ, Субота 19 вересня 2020 21:04
У Києві податківець намагався вкрасти інтим-товари: готувався до завдання? (фото)
У Києві податківець вкрав презервативи і мастило з магазину (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Співробітник податкової поліції вирішив пронести повз каси кілька товарів на суму 961 гривня

У Києві співробітник податкової поліції нібито намагався пронести повз каси супермаркету інтим-товари на суму 961 гривня. Вкрадені товари чоловік заховав у барсетку. Деталі інциденту в столичному супермаркеті розповідають в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook з посиланням на ресурс Info&Vor&Ukraine.

Як повідомляється, поліція вже затримала злодія.

"В одному з супермаркетів Києва за крадіжку товару затриманий громадянин Мариноха Василь Васильович, 1984 року народження. Як виявилося, злодюжкою виявився співробітник податкової поліції м. Києва. Крадіжку товару податківець спробував провернути через касу, просто винісши в барсетці презервативи та мастило "Полуничка" на загальну суму 961, 00 грн (по всій видимості готувався співробітник податкової до дуже секретного завдання або якоїсь перевірки...). Переданий співробітникам Оболонського УП", - йдеться в повідомленні.

Також в співтоваристві показали фотографію "злодюжки" і награбовані товари.

У Києві податківець намагався вкрасти інтим-товари: готувався до завдання? (фото)

У Києві податківець намагався вкрасти інтим-товари: готувався до завдання? (фото)

У Києві податківець вкрав презервативи й мастило з магазину (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях почали жартувати стосовно інциденту:

  • Готувався до перевірки))
  • Походу, з головного управління приїжджає перевірка.
  • Ну чого ви) Людина розуміє, що, таким як він краще не розмножуватися)
  • Посоромився купити набір джентльмена.
  • Зірвали таку вечірку.
  • Навіть не знаю що і сказати.У Києві податківець намагався вкрасти інтим-товари: готувався до завдання? (фото)

У Києві податківець намагався вкрасти інтим-товари: готувався до завдання? (фото)

Скріншоти (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що раніше були розкриті деталі зухвалого пограбування Яни Клочкової в Києві.

Також ми писали, що українська вчителька "спалилась" на великих крадіжках в школі.

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