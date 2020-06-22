В Киеве наглые воровки получили "мгновенную карму": видео с "героинями"

В самом сердце Киева - на Майдане в который раз заметили женщин-воровок. Все они ромской национальности. Злоумышленницы впятером ограбили троих девушек, а потом пытались спастись бегством. Но один из неравнодушных граждан попытался их остановить и применил насилие - ударил в нос одной из воровок.

Как сообщают на странице "Киев Оперативный" в Facebook, женщины стали возмущаться, что их попытались наказать за воровство.

"Карма в действии: впятером ограбили троих девочек, а когда убегали, получили в нос от небезразличного мимо проходящего мужчины", - сказано под видео.

В Киеве заметили наглых воровок (Киев Оперативный/Facebook)

Авторы видео отметили, что они против насилия.

"Ребят, мы против насилия! Просто небезразличный гражданин оказался не совсем толерантным. Всегда нужно решать законно", - сказано в комментарии.

Украинцы отреагировали на видео и отметили, что воровок снова отпустят, как только выключится камера, это уже не первый такой случай.

Их отпустят сразу как выключится камера..

Что вы с ними разговариваете? Только посадки. Отпечатки есть?

За нос волнуются, красть кто их просил?

Как ранее мы писали, в центре Киева молодые воровки нагло "чистили карманы", им предложили работу.