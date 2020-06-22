У Києві нахабні злодійки отримали "миттєву карму": відео з "героїнями"

В самому серці Києва - на Майдані вкотре помітили жінок-злодійок. Всі вони ромської національності. Зловмисниці вп'ятьох пограбували трьох дівчат, а потім намагалися врятуватися втечею. Але один з небайдужих громадян спробував їх зупинити і застосував насильство - вдарив в ніс однієї з злодійок.

Як повідомляють на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, жінки стали обурюватися, що їх спробували покарати за крадіжку.

"Карма в дії: вп'ятьох пограбували трьох дівчаток, а коли тікали, отримали в ніс від небайдужого чоловіка, якй проходив повз", - сказано під відео.

У Києві помітили нахабних злодійок (Київ Оперативний/Facebook)

Автори відео зазначили, що вони проти насильства.

"Друзі, ми проти насильства! Просто небайдужий громадянин виявився не зовсім толерантним. Завжди потрібно вирішувати законно", - сказано в коментарі.

Українці відреагували на відео і зазначили, що злодійок знову відпустять, як тільки вимикається камера, це вже не перший такий випадок.

Їх відпустять відразу як вимикається камера..

Що ви з ними розмовляєте? Тільки посадки. Відбитки є?

За ніс хвилюються, красти хто їх просив?

Як раніше ми писали, у центрі Києва молоді злодійки нахабно "чистили кишені", їм запропонували роботу.