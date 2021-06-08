В Киеве надругались над могилой известного ученого: хотели украсть бюст

В Киеве надругались над могилой известного украинского ученого и криминалиста Александра Кистяковского. Это произошло 7 июня на Байковом кладбище столицы.

Об этом сообщает пресс-служба киевской городской прокуратуры в Telegram.

Отмечается, что группа неизвестных лиц отломали латунный бюст с могилы украинского ученого и пытались его выкрасть.

На место очень оперативно прибыли патрульные и сразу же вышли на след злоумышленников и задержали их.

Бюст, который стал объектом преступных посягательств, изъяли. Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

В Киеве надругались над могилой Александра Кистяковского (фото: t.me/kyiv_pro_office)

Напомним, что Александр Федорович Кистяковский — выдающийся юрист, доктор права, педагог, профессор. Украинский общественный деятель. Являлся сторонником идеи социализма, реализуемой путем медленного прогресса, не мечом и огнем, а силой мысли, убеждений и нравственности.