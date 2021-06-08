ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві поглумилися над могилою відомого вченого: хотіли вкрасти бюст

Новость на русском →
Київ, Вівторок 08 червня 2021 08:43
У Києві поглумилися над могилою відомого вченого: хотіли вкрасти бюст У Києві поглумилися над могилою вченого (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві поглумилися над могилою відомого українського вченого і криміналіста Олександра Кістяковського. Це сталося 7 червня на Байковому кладовищі столиці.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури в Telegram.

Відзначається, що група невідомих осіб відламали латунний бюст з могили українського вченого і намагалися його викрасти.

На місце дуже оперативно прибули патрульні та одразу ж вийшли на слід зловмисників та затримали їх.

Погруддя, яке стало об'єктом злочинних посягань, вилучили. Наразі затриманим готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

У Києві поглумилися над могилою відомого вченого: хотіли вкрасти бюстУ Києві поглумилися над могилою Олександра Кістяковського (фото: t.me/kyiv_pro_office)

Нагадаємо, що Олександр Федорович Кістяковський - видатний юрист, доктор права, педагог, професор. Український громадський діяч. Був прихильником ідеї соціалізму, реалізованої шляхом повільного прогресу, не мечем і вогнем, а силою думки, переконань і моральності.

Як ми раніше писали, в Ужгороді на єврейському кладовищі стався акт вандалізму - невідомі пошкодили кілька надгробків. Інцидент трапився на околиці міста в Радванці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ кладбище
LITE
Свято 8 червня: що строго заборонено робити на Карполова і у кого день ангела
Свято 8 червня: що строго заборонено робити на Карполова і у кого день ангела