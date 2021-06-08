У Києві поглумилися над могилою відомого вченого: хотіли вкрасти бюст

У Києві поглумилися над могилою відомого українського вченого і криміналіста Олександра Кістяковського. Це сталося 7 червня на Байковому кладовищі столиці.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури в Telegram.

Відзначається, що група невідомих осіб відламали латунний бюст з могили українського вченого і намагалися його викрасти.

На місце дуже оперативно прибули патрульні та одразу ж вийшли на слід зловмисників та затримали їх.

Погруддя, яке стало об'єктом злочинних посягань, вилучили. Наразі затриманим готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

У Києві поглумилися над могилою Олександра Кістяковського (фото: t.me/kyiv_pro_office)

Нагадаємо, що Олександр Федорович Кістяковський - видатний юрист, доктор права, педагог, професор. Український громадський діяч. Був прихильником ідеї соціалізму, реалізованої шляхом повільного прогресу, не мечем і вогнем, а силою думки, переконань і моральності.