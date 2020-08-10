В Киеве начнут выдавать наборы индивидуальной защиты от коронавируса: кому повезет

В Киеве начнут обеспечивать средствами защиты от коронавируса, а также увеличат помощь некоторым категориям граждан в период карантина.

В Киеве начнут выдавать наборы средств индивидуальной защиты. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он отметил, что столичная власть увеличит поддержку социально незащищенных категорий киевлян в связи с распространением COVID-19.

"К сожалению, число больных COVID-19 в столице увеличивается... Социально незащищенным жителям столицы город уделяет особое внимание. Мы помогаем как, можем: выплачиваем денежную помощь, выдаем продуктовые наборы и другую помощь", — сказал мэр.

Он добавил, что более 60 тысяч киевлян в ближайшее время получат наборы с необходимыми средствами защиты и памяткой с рекомендациями специалистов по профилактике коронавируса и инструкцией, что делать и куда обращаться в случае появления симптомов заболевания. Получат такие наборы жители столицы, которые относятся к социально незащищенным людям разным категориям.

Он призвал киевлян сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать элементарные правила, чтобы защитить от болезни себя и своих близких: "Берегите себя. Вместе мы преодолеем все вызовы".

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