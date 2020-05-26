В Киеве начнут работать продуктовые ярмарки: когда и по каким правилам

Ярмарки в столице снова начнут работать, но с определенными правилами
В Киеве разрешили возобновить работу сезонных и сельскохозяйственных ярмарок и базарчиков после карантинных ограничений. Стоит отметить, что ношение масок – обязательно и это правило качается не только продавцов, но и покупателей. На территорию ярмарки не будут допускаться лица без индивидуальных средств защиты.
В КГГА рассказали правила для всех участников продуктовых и сельскохозяйственных ярмарок:
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Украине разрешили работу гостиниц и были разработаны новые правила для персонала и постояльцев.
А также мы сообщали о том, как будут праздновать выпускные вечера школьники в 2020 году. В школах все мероприятия по случаю окончания учебного года будут отменены, а вот в некоторых агентствах признаются, что торжественные праздники были перенесены на более поздний срок, вплоть до Нового года.
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Автор: Маруся Счастливая