В Киеве начнут работать продуктовые ярмарки: когда и по каким правилам

В Киеве снова начнут работать ярмарки (Фото: freepik)

Ярмарки в столице снова начнут работать, но с определенными правилами

В Киеве разрешили возобновить работу сезонных и сельскохозяйственных ярмарок и базарчиков после карантинных ограничений. Стоит отметить, что ношение масок – обязательно и это правило качается не только продавцов, но и покупателей. На территорию ярмарки не будут допускаться лица без индивидуальных средств защиты.

В КГГА рассказали правила для всех участников продуктовых и сельскохозяйственных ярмарок:

Все торговые точки должны находится на расстоянии не менее трех метров друг от друга. Такое расстояние обеспечит соблюдение социальной дистанции между покупателями.

Каждая торговая точка будет реализовывать продукцию только одного направления.

Перед продавцами установят защитные пластиковые или пленочные экраны, которые полностью исключат прямой контакт с посетителями ярмарки.

Сезонные и сельскохозяйственные ярмарки разрешили в столице с понедельника, 25 мая.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Украине разрешили работу гостиниц и были разработаны новые правила для персонала и постояльцев.

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Автор: Маруся Счастливая