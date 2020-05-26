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У Києві почнуть працювати продуктові ярмарки: коли і за якими правилами

STYLERЖиття    26.05.2020 - 08:37
У Києві почнуть працювати продуктові ярмарки: коли і за якими правилами
У Києві знову почнуть працювати ярмарки (Фото: freepik)

Ярмарки у столиці знову почнуть працювати, але з певними правилами

У Києві дозволили відновити роботу сезонних і сільськогосподарських ярмарків і базарчиків після карантинних обмежень. Варто відзначити, що носіння масок – обов'язкове і це правило стосується не тільки продавців, а й покупців. На територію ярмарку не будуть допускатися особи без індивідуальних засобів захисту.

У КМДА розповіли правила для всіх учасників продуктових і сільськогосподарських ярмарків:

  • Всі торгові точки повинні знаходитися на відстані не менше трьох метрів один від одного. Така відстань забезпечить дотримання соціальної дистанції між покупцями.
  • Кожна торговельна точка буде реалізовувати продукцію тільки одного напрямку.
  • Перед продавцями встановлять захисні пластикові або плівкові екрани, які повністю виключають прямий контакт з відвідувачами ярмарку.
  • Сезонні та сільськогосподарські ярмарки дозволили в столиці з понеділка, 25 травня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Україні дозволили роботу готелів і були розроблені нові правила для персоналу і постояльців.

А також ми повідомляли про те, як святкуватимуть випускні вечори школярі у 2020 році. У школах усі заходи з нагоди закінчення навчального року будуть скасовані, а от у деяких агентствах зізнаються, що урочисті свята були перенесені на більш пізній термін, аж до Нового року.

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Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України Київярмаркапродукты
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