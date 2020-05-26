У Києві почнуть працювати продуктові ярмарки: коли і за якими правилами

Ярмарки у столиці знову почнуть працювати, але з певними правилами
У Києві дозволили відновити роботу сезонних і сільськогосподарських ярмарків і базарчиків після карантинних обмежень. Варто відзначити, що носіння масок – обов'язкове і це правило стосується не тільки продавців, а й покупців. На територію ярмарку не будуть допускатися особи без індивідуальних засобів захисту.
У КМДА розповіли правила для всіх учасників продуктових і сільськогосподарських ярмарків:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Україні дозволили роботу готелів і були розроблені нові правила для персоналу і постояльців.
А також ми повідомляли про те, як святкуватимуть випускні вечори школярі у 2020 році. У школах усі заходи з нагоди закінчення навчального року будуть скасовані, а от у деяких агентствах зізнаються, що урочисті свята були перенесені на більш пізній термін, аж до Нового року.
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Автор: Маруся Щаслива