У Києві почнуть працювати продуктові ярмарки: коли і за якими правилами

У Києві знову почнуть працювати ярмарки (Фото: freepik)

Ярмарки у столиці знову почнуть працювати, але з певними правилами

У Києві дозволили відновити роботу сезонних і сільськогосподарських ярмарків і базарчиків після карантинних обмежень. Варто відзначити, що носіння масок – обов'язкове і це правило стосується не тільки продавців, а й покупців. На територію ярмарку не будуть допускатися особи без індивідуальних засобів захисту.

У КМДА розповіли правила для всіх учасників продуктових і сільськогосподарських ярмарків:

Всі торгові точки повинні знаходитися на відстані не менше трьох метрів один від одного. Така відстань забезпечить дотримання соціальної дистанції між покупцями.

Кожна торговельна точка буде реалізовувати продукцію тільки одного напрямку.

Перед продавцями встановлять захисні пластикові або плівкові екрани, які повністю виключають прямий контакт з відвідувачами ярмарку.

Сезонні та сільськогосподарські ярмарки дозволили в столиці з понеділка, 25 травня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Україні дозволили роботу готелів і були розроблені нові правила для персоналу і постояльців.

А також ми повідомляли про те, як святкуватимуть випускні вечори школярі у 2020 році. У школах усі заходи з нагоди закінчення навчального року будуть скасовані, а от у деяких агентствах зізнаються, що урочисті свята були перенесені на більш пізній термін, аж до Нового року.

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Автор: Маруся Щаслива