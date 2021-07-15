В Киеве начался сезон квартирных краж: работу наглых воров показали на видео

Так, злоумышленники замечены в Оболонском районе столицы, на улице Героев Днепра. Авторы видео предупреждают жителей быть осторожными.

"Будьте крайне внимательны! Сезон отпусков - сезон квартирных краж! На Оболони ночью были замечены двое, которые проверяли замки, двери, тамбуры. Копы были вызваны, файлы видео были переданы им. Проверили парадное, но эти отбросы уже ушли", - сказано в сообщении.

В ролике можно увидеть, как двое мужчин ходят по подъезду и осматривают квартиры, на некоторых они ставят метки.

В Киеве орудуют воры

В комментариях пользователи написали, что даже, если бы полиция застала на месте воров - они бы не могли ничего сделать.