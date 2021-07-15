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У Києві розпочався сезон квартирних крадіжок: роботу нахабних злодіїв показали на відео

Автор: Людмила Жукова

У Києві розпал літа, а разом з ним і розпал відпусток. Відсутністю господарів квартири довгий час активно користуються злочинці, а саме злодії. Таку схему "опрацювання" житла показали на відео.

Воно опубліковане на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Так, зловмисники помічені в Оболонському районі столиці, на вулиці Героїв Дніпра. Автори відео попереджають жителів бути обережними.

"Будьте вкрай уважні! Сезон відпусток - сезон квартирних крадіжок! На Оболоні вночі були помічені двоє, які перевіряли замки, двері, тамбури. Копи були викликані, файли відео були передані їм. Перевірили парадне, але ці покидьки вже пішли", - сказано в повідомленні.

У ролику можна побачити, як двоє чоловіків ходять по під'їзду та оглядають квартири, на деяких вони ставлять мітки.

У Києві орудують злодії

У коментарях користувачі написали, що навіть, якби поліція застала на місці злодіїв - вони б не могли нічого зробити.

  • А самий облом в тому, що якби поліція і приїхала, смороду б нічого їм не зробили, бо за законом смороду нічого не порушили... Ніхто не забороняє гуляти коридором ((тобто у нас такі тупі правила, що їх притягти можна, коли вони вже зламали двері і зайшли до квартири, а Доті смороду просто перехожі, хоча по їхніх діях все читко ясно...
  • Їдеш у відпустку-став за двері розтяжку.
  • Це не злодії, це дебіли, яких метадон скрутив.

Як ми писали раніше, нещодавно у Львові серед дітей підлітків з'явився небезпечний Тікток. А саме, діти крадуть ковпачки з автомобільних коліс і хизуються ними в мережі.

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злодій