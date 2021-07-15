У Києві розпочався сезон квартирних крадіжок: роботу нахабних злодіїв показали на відео

Так, зловмисники помічені в Оболонському районі столиці, на вулиці Героїв Дніпра. Автори відео попереджають жителів бути обережними.

"Будьте вкрай уважні! Сезон відпусток - сезон квартирних крадіжок! На Оболоні вночі були помічені двоє, які перевіряли замки, двері, тамбури. Копи були викликані, файли відео були передані їм. Перевірили парадне, але ці покидьки вже пішли", - сказано в повідомленні.

У ролику можна побачити, як двоє чоловіків ходять по під'їзду та оглядають квартири, на деяких вони ставлять мітки.

У Києві орудують злодії

У коментарях користувачі написали, що навіть, якби поліція застала на місці злодіїв - вони б не могли нічого зробити.