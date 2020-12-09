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У Києві почали капітальний ремонт однієї зі станцій метро: чим вона буде відрізнятися

Київ, Середа 09 грудня 2020 13:06
У Києві почали капітальний ремонт однієї зі станцій метро: чим вона буде відрізнятися
У Києві ремонтують станцію "Шулявська" (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві розпочався капітальний ремонт станції метро "Шулявська". Після реновації вона стане більш доступною для маломобільних груп населення. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації (КМДА) Валентин Осипов на своїй сторінці в Facebook.

За словами чиновника, на станції замінять вхідні двері на більш широкі, а також облаштують тактильні смуги.

"Столична транспортна інфраструктура стає більш дружньою до маломобільних людей. У рамках ремонту станції "Шулявська" влаштують тактильні смуги, замінять двері вхідної групи на нові зі збільшеною шириною дверних полотен, оновлять систему гучномовного зв’язку, навігацію, відеонагляд та встановлять тактильні покажчики для людей із порушеннями зору. Також встановлять нові турнікети, як на станціях "Сирець" та "Площа Льва Толстого", – зазначив Валентин Осипов.

Нагадаємо, що в цьому році було капітально відремонтовано дві станції метрополітену - "Лук'янівська" та "Сирець". Обидві вони оснащені за програмою доступності.

У Києві почали капітальний ремонт однієї зі станцій метро: чим вона буде відрізнятисяТак зараз виглядає станція метро "Шулявська" (фото: facebook.com/kyivtransportDTI)

В коментарях українці сприйняли цю новину зовсім не оптимістично. Київській владі дорікнули в тому, що вона не може поставити ліфти на станціях метро.

  • Як на мене "більш дружелюбними для маломобільних пасажирів" можуть стати лише ліфти, але то не про Київ.
  • Якщо ремонт капітальний, то що там з громадських туалетів?
  • А які заходи для батьків з візочками та людей на візках?
  • Тільки не робіть напис "циганську" несмак, як зробили на Святошин!!! Підіть, подивіться написи на Вокзальній, під'їхав - дороги, лаконічно і зі смаком. Ви на Святошин розмістили якийсь дикий кітч.
  • Переконливе прохання, відремонтувати плити і сходів зовні станції на верхній площадці. т. к. на майданчику перед входом і виходом з метро Шулявська - гранітні плити лежать тільки перед дверима

Як ми писали раніше, у Києві відкрили розв'язку, яку ремонтували майже 12 років.

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