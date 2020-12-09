У Києві почали капітальний ремонт однієї зі станцій метро: чим вона буде відрізнятися

У Києві розпочався капітальний ремонт станції метро "Шулявська". Після реновації вона стане більш доступною для маломобільних груп населення. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації (КМДА) Валентин Осипов на своїй сторінці в Facebook.
За словами чиновника, на станції замінять вхідні двері на більш широкі, а також облаштують тактильні смуги.
"Столична транспортна інфраструктура стає більш дружньою до маломобільних людей. У рамках ремонту станції "Шулявська" влаштують тактильні смуги, замінять двері вхідної групи на нові зі збільшеною шириною дверних полотен, оновлять систему гучномовного зв’язку, навігацію, відеонагляд та встановлять тактильні покажчики для людей із порушеннями зору. Також встановлять нові турнікети, як на станціях "Сирець" та "Площа Льва Толстого", – зазначив Валентин Осипов.
Нагадаємо, що в цьому році було капітально відремонтовано дві станції метрополітену - "Лук'янівська" та "Сирець". Обидві вони оснащені за програмою доступності.
Так зараз виглядає станція метро "Шулявська" (фото: facebook.com/kyivtransportDTI)
В коментарях українці сприйняли цю новину зовсім не оптимістично. Київській владі дорікнули в тому, що вона не може поставити ліфти на станціях метро.
Як ми писали раніше, у Києві відкрили розв'язку, яку ремонтували майже 12 років.
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