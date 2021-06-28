UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве мужчины проломили голову бутылкой полицейскому: им помогали жены

Автор: Людмила Жукова

В Подольском районе Киева пьяные мужчины с женами напали на полицейского и ударили его бутылкой по голове.

Об этом сообщает Киев Оперативный в своем Telegram-канале.

С чего все началось

На улице Светлицкого, 26 двое мужчин употребляли алкогольные напитки на скамейке у подъезда. С ними был их большой пес без намордника, поводка и ошейника. Мимо пса проходила супружеская пара с маленькой собакой. Они сделали нетрезвой компании замечание, но те начали агрессивно отвечать, тогда пара вызвала полицию.

На полицию напали

На место прибыли патрульные. Один из полицейских подошел к мужчинам, один из них схватил пустую бутылку и ударил полицейского. На него же набросились и жены нарушителей, которые выбежали из своих домов, как только увидели полицейские машины.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Двое нарушителей находятся в участке и будут отвечать за содеянное по закону.

Как мы ранее писали, в Харькове неадекват набросился и начал душить девочку, которая на улице гуляла с подружками.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция