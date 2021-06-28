В Киеве мужчины проломили голову бутылкой полицейскому: им помогали жены

В Подольском районе Киева пьяные мужчины с женами напали на полицейского и ударили его бутылкой по голове.

С чего все началось

На улице Светлицкого, 26 двое мужчин употребляли алкогольные напитки на скамейке у подъезда. С ними был их большой пес без намордника, поводка и ошейника. Мимо пса проходила супружеская пара с маленькой собакой. Они сделали нетрезвой компании замечание, но те начали агрессивно отвечать, тогда пара вызвала полицию.

На полицию напали

На место прибыли патрульные. Один из полицейских подошел к мужчинам, один из них схватил пустую бутылку и ударил полицейского. На него же набросились и жены нарушителей, которые выбежали из своих домов, как только увидели полицейские машины.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Двое нарушителей находятся в участке и будут отвечать за содеянное по закону.