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В Киеве мужчины проломили голову бутылкой полицейскому: им помогали жены

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Киев, Понедельник 28 июня 2021 09:32
В Киеве мужчины проломили голову бутылкой полицейскому: им помогали жены В Киеве напали на полицейского (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Подольском районе Киева пьяные мужчины с женами напали на полицейского и ударили его бутылкой по голове.

Об этом сообщает Киев Оперативный в своем Telegram-канале.

С чего все началось

На улице Светлицкого, 26 двое мужчин употребляли алкогольные напитки на скамейке у подъезда. С ними был их большой пес без намордника, поводка и ошейника. Мимо пса проходила супружеская пара с маленькой собакой. Они сделали нетрезвой компании замечание, но те начали агрессивно отвечать, тогда пара вызвала полицию.

На полицию напали

На место прибыли патрульные. Один из полицейских подошел к мужчинам, один из них схватил пустую бутылку и ударил полицейского. На него же набросились и жены нарушителей, которые выбежали из своих домов, как только увидели полицейские машины.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Двое нарушителей находятся в участке и будут отвечать за содеянное по закону.

Как мы ранее писали, в Харькове неадекват набросился и начал душить девочку, которая на улице гуляла с подружками.

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