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У Києві чоловіки проломили голову пляшкою поліцейському: їм допомагали дружини

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Київ, Понеділок 28 червня 2021 09:32
У Києві чоловіки проломили голову пляшкою поліцейському: їм допомагали дружини У Києві напали на поліцейського (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Подільському районі Києва п'яні чоловіки з дружинами напали на поліцейського і вдарили його пляшкою по голові.

Про це повідомляє Київ Оперативний у своєму Telegram-каналі.

З чого все почалося

На вулиці Світлицького, 26 двоє чоловіків вживали алкогольні напої на лавці біля під'їзду. З ними був їх великий пес без намордника, повідця і нашийника. Повз пса проходила подружня пара з маленьким собакою. Вони зробили нетверезій компанії зауваження, але ті почали агресивно відповідати, тоді пара викликала поліцію.

На поліцію напали

На місце прибули патрульні. Один з поліцейських підійшов до чоловіків, один з них схопив порожню пляшку і вдарив поліцейського. На нього ж накинулися і дружини порушників, які вибігли зі своїх будинків, як тільки побачили поліцейські машини.

Зараз потерпілий знаходиться в лікарні. Двоє порушників перебувають у дільниці і відповідатимуть за скоєне за законом.

Як ми раніше писали, в Харкові неадекват накинувся і почав душити дівчинку, яка на вулиці гуляла з подружками.

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