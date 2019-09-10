У Києві чоловіка штрикнули ножем в спину: він зробив зауваження компанії

Фото: Чоловіка вдарили ножем (pxhere.com)

У Києві чоловік отримав кілька ударів у спину за зроблене зауваження

У Києві 56-річний чоловік поплатився за зроблене зауваження своїм здоров'ям. Його штрикнули ножем у спину кілька разів після того, як він попросив компанію, яка розпивала спирное у дворі будинку, бути трохи тихіше. Про це повідомляє прессс-служба поліції Києва.

Неприємна історія сталася на столичній Оболоні. Чоловік підійшов до нетверезої компанії і зробив їм зауваження не шуміти і не смітити. Один з хлопців спочатку відійшов в сторону, але потім повернувся з ножем і вдарив у спину городянина. Після інциденту напдавший чоловік швидко ретирувався.

Фото: На Оболоні чоловіка штрикнули ножем (прес-служба поліції)

Свідки події відразу викликали поліцію і лікарів. Постраждалого госпіталізували у лікарню. Зараз його життю вже нічого не загрожує.

Поліція по гарячих слідах затримала нападника чоловіка, ним виявився 54-річний чоловік, який раніше був судимий. Ніж у нього вилучили в якості речового доказу. За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частини 1 статті 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці.

Фото: Нападника затримала поліція (прес-служба поліції)

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