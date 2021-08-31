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У Києві чоловік жорстко покарав "героя парковки": у мережі вражені від вчинку (відео)

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 21:01
У Києві чоловік жорстко покарав "героя парковки": у мережі вражені від вчинку (відео) Чоловік у Києві покарав "героя парковки" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві чоловік "розправився" з горе паркувальником. Однак, на думку власника авто, його транспортний засіб був припаркований у правильному місці.

Відео опублікували у Telegram-каналі KIEVMAP.

Так, відеореєстратор з салону транспортного засобу зафільмував, як повз нього проходить літні жінка та чоловік - ймовірно, подружня пара. Жінка просто проходить повз, проте чоловік, котрий іде прямо за нею, проводить по капоту авто якимось предметом. Швидше за все це щось металеве, на зразок ключів.

Очевидно, що на машині залишилася подряпина, за усунення якої доведеться заплатити гроші, які ніхто відшкодовувати не збирається.

"Боротьба з героями парковання по-троєщинськи. Господар запевняє, що залишив машину за всіма правилами, але цей дід був явно не згоден", - йдеться під відео.

У коментарях користувачі вражені від вчинку чоловіка.

  • Він, мабуть, подумав, що йому після цього вчинку цей автомобіль подарують;
  • Я вважаю, що краще залишити записку або поговорити із власником, аніж таке робити;
  • Так робити не можна, є інші способи, як розв'язувати цю проблему;
  • На відео машина у правильному місці стоїть;
  • А водій потім знайде діда, і знищить йому двері.

Раніше ми повідомляли, що у Києві жителі знайшли спосіб боротися з незаконним паркуванням.

Також в Одесі дівчина за парковку в аеропорту заплатила майже тисячу доларів.

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