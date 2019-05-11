В Киеве мужчина умер от удара полицейского: все подробности (видео)

В Киеве мужчина скончался после того, как полицейский ударил его в область сердца. Сначала он упал в кому, но на следующий день умер. Об этом сообщается в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел днем 9 мая в районе ДВРЗ. Известно, что между водителем и полицейским произошел конфликт, после чего правоохранитель нанес удар и мужчина упал в клиническую кому.

После того, как его увезла скорая помощь, стало известно, что он скончался на следующий день, то есть 10 мая, так и не приходя в сознание.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент. Мнения людей разделились.

Инструкторы, учите своих бойцов, что в область сердца бить нельзя. У человека может быть больное сердце или кардиостимулятор стоять. Так же нельзя в голову бить и конечно же по половым органам. И еще. Учите, что применение силы - это непрофессионализм и поражение. Конфликт необходимо решать на минимуме силы и на максимуме профессионализма и знаний. Любой конфликт можно и нужно решать без рукоприкладства. В этом и заключается ваш профессионализм. Иначе среди народа будет расти ненависть и неуважение к вашей профессии;

В этой трагедии виноват сын, который будучи пьяным за рулем вызвал на помощь себе больного отца... да, жаль человека с больным сердцем... да сочувствие родным... но отец приехал выручать того, кого сам же и воспитал;

Понабирали гопников колхозных вот и результат, хотя кто адекватный туда работать пойдет;

Давайте не делать поспешных выводов;

Про то что полицейский бил потерпевшего, в толпе кто-то ляпнул и подхватили как попугаи;

А ситуация по ходу довольно ясная… рассекая в пьяном виде компания была поймана... был вызван батя на помощь, типа трезвый тачку отогнать. На этом фоне перенервничал плюс потолклись поконфликтовали. Ну а раз сердечко слабое, то много ли надо чтобы мотор застучал;

Можно было так не реагировать, не провоцировал бы конфликт с копом был бы жив, нервы дороже;

До каких пор наша доблестная полиция будет себя вести как дикари? Вы же должны быть людьми, а не убийцами;

Кто громче кричит что "понабирали кого попало" - вперед записывайтесь в полицию, и покажите на собственном примере.

Напомним, что в киевской школе произошел скандал из-за агрессивного учителя.

Ранее сообщалось о том, что на акции "Бессмертный полк" в Киеве произошла стычка с полицией.