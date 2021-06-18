В Киеве мужчина средь бела дня бросился с Пешеходного моста в реку (видео)

"Похоже, что пытался покончить с собой. Сейчас его состояние уточняется", - говорится в сообщении.

Видно, что мужчина с голым торсом, в спортивных штанах, уверенно перелезает через перила на мосту, за ограждением спускается на "козырек" ниже, после чего прыгает с конструкции в Днепр.

Мимо по мосту в эти мгновения проходят люди, и на происходящее не обращают внимание.

Визуально сложно определить, был ли мужчина пьян - действия он совершил уверенно, и все произошло довольно быстро.

В Киеве на Пешеходном мосту мужчина бросился вниз в реку (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что в полиции о данном инциденте информации нет.

В сети высказывают предположение, что житель столицы, на самом деле, мог или просто прыгнуть после проигранного спора, или решил таким образом "освежиться" в жаркий день.

Видео: в Киеве мужчина прыгнул с Пешеходного моста в Днепр