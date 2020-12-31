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В Киеве мужчина разнес троллейбус: не пустили в салон

Киев, Четверг 31 декабря 2020 09:01
В Киеве мужчина разнес троллейбус: не пустили в салон
В Киеве мужчина разнес троллейбус (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве мужчину не пустили в салон троллейбуса из-за карантинных ограничений, и он в ответ разбил стекло на дверях. Инцидент произошел на остановке "Наталии Ужвий" в микрорайоне Виноградарь.

Как рассказала водитель троллейбуса Юлия Песоцкая в сообществе "Виноградарь" на Facebook, пассажира не пустили в салон, так как закончились места для пассажиров. Мужчина пришел в ярость, устроил скандал, а потом ногой выбил стеклянные двери транспортного средства.

"Неизвестный на остановке "Наталии Ужвий" разбил стекло на новом троллейбусе (маршрут 24) просто потому что он был лишний и его не взяли! Вместо того чтобы помочь водителю - все снимали на телефоны водителя, при этом рассказывая, какой водитель совершил плохой поступок, что не забрал лишнего пассажира", - сообщила водитель и добавила, что ей было очень обидно. Она всегда очень тепло относилась к своим пассажирам и даже украсила салон к новому году. За время карантина это уже 10 разбитое стекло.

В Киеве мужчина разнес троллейбус: не пустили в салон

Хулиган разбил стекло в троллейбусе (Фото: Юлия Песоцкая)

На место происшествия вызвали полицию, но хулиган успел сбежать до прибытия патрульных. Водитель самостоятельно пыталась догнать нарушителя, но он скрылся. Она разместила фото "героя" в социальных сетях.

После инцидента троллейбус сняли с маршрута и отправили в депо на ремонт.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве пассажиры троллейбуса устроили драку с поножовщиной прямо на ходу.

А также рассказывали о том, как будет работать транспорт в разных городах Украины в новогоднюю ночь.

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