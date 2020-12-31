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У Києві чоловік розніс тролейбус: не пустили в салон

Київ, Четвер 31 грудня 2020 09:01
У Києві чоловік розніс тролейбус: не пустили в салон
У Києві чоловік розніс тролейбус (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві чоловіка не пустили в салон тролейбуса через карантинні обмеження, і він у відповідь розбив скло на дверях. Інцидент стався на зупинці "Наталії Ужвій" в мікрорайоні Виноградар.

Як розповіла водій тролейбуса Юлія Песоцька в спільноті "Виноградар" на Facebook, пасажира не пустили в салон, оскільки закінчилися місця для пасажирів. Чоловік прийшов в лють, влаштував скандал, а потім ногою вибив скляні двері транспортного засобу.

"Невідомий на зупинці "Наталії Ужвій" розбив скло на новому тролейбусі (маршрут 24) просто тому, що він був зайвий і його не взяли! Замість того щоб допомогти водієві - все знімали на телефони водія, при цьому розповідаючи, який водій зробив поганий вчинок, що не забрав зайвого пасажира", - повідомила водій і додала, що їй було дуже прикро. Вона завжди дуже тепло ставилася до своїх пасажирів і навіть прикрасила салон до нового року. За час карантину це вже 10 розбите скло.

У Києві чоловік розніс тролейбус: не пустили в салон

Хуліган розбив скло в тролейбусі (Фото: Юлія Пісоцька)

На місце події викликали поліцію, але хуліган встиг втекти до прибуття патрульних. Водій самостійно намагалася наздогнати порушника, але він зник. Вона розмістила фото "героя" в соціальних мережах.

Після інциденту тролейбус зняли з маршруту і відправили в депо на ремонт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві пасажири тролейбуса влаштували бійку з різаниною прямо на ходу.

А також розповідали про те, як працюватиме транспорт в різних містах України в новорічну ніч.

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Новини України Життя троллейбусбійка

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