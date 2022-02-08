Инцидент произошел в многоэтажке на проспекте Бажана в Дарницком районе столицы.

Как передали правоохранители, 27-летний местный житель пришел в квартиру этажом выше, где проводились ремонтные работы, из-за якобы затопления его жилья, и устроил разборки с рабочими.

"Они пропустили его в дом, чтобы он убедился, что все хорошо. Впрочем, через несколько минут сосед вернулся и захотел еще раз зайти. Один из работников не впустил его, поэтому нарушитель выстрелил ему в ногу. Потерпевшего госпитализировали, а мужчину за хулиганские действия задержали на месте происшествия", - рассказал заместитель начальника Дарницкого управления полиции Антон Жидовцев.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

В Киеве мужчина прострелил ногу строителю, который делал ремонт в соседней квартире (фото: kyiv.npu.gov.ua)