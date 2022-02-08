RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві чоловік прострілив ногу будівельнику, який робив ремонт у сусідній квартирі (фото)

Автор: Володимир Костирін

У Києві чоловік прострілив ногу будівельнику, який робив ремонт у квартирі поверхом вище і нібито залив йому квартиру. Потерпілого госпіталізували, а стрілка затримали на місці події.

Про це 8 лютого передали в прес-службі поліції Києва.

Інцидент стався в багатоповерхівці на проспекті Бажана в Дарницькому районі столиці.

Як передали правоохоронці, 27-річний місцевий житель прийшов у квартиру поверхом вище, де проводилися ремонтні роботи, через нібито затоплення його житла, і влаштував розбірки з робітниками.

"Вони пропустили його до помешкання, аби він впевнився, що все гаразд. Втім, через кілька хвилин сусід повернувся та захотів зайти ще раз. Один із працівників не впустив його, тож порушник вистрелив йому в ногу. Потерпілого госпіталізували, а чоловіка за хуліганські дії затримали на місці поді", - розповів заступник начальника Дарницького управління поліції Антон Жидовцев.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За скоєне йому загрожує позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

У Києві чоловік прострілив ногу будівельнику, який робив ремонт у сусідній квартирі (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік влаштував стрілянину по дорожниках у Печерському районі, поранивши одного їх комунальників в ногу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ