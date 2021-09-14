У Києві чоловік з прокатним велосипедом заблокував рух нахабного таксиста: відео інциденту

У Києві водій служби Uklon вирішив об'їхати затор тротуаром. Однак, його спіткала невдача і його рух перегородив принциповий велосипедист.

Так, інцидент стався на вулиці Бажана у столиці.

Зокрема, на відео видно, що інші водії їхали у заторі згідно з правилами дорожнього руху. Тому проїхати тротуаром нахабному водію не давав клієнт сервісу прокату велосипедів BikeNow.

У мережі вчинок велосипедиста оцінили та додали, що водія автівки потрібно покарати за таке порушення.

Місцеві мешканці Осокорків та Позняків кажуть, що після початку ремонту на Південному мості водії почали дуже часто виїжджати на тротуари аби об'їхати багатокілометрові затори. Тому рухатися пішохідними зонами стало небезпечно.

У коментарях користувачі пишуть, що таких водіїв стало дуже багато.