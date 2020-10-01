В Киеве мужчина облил парикмахерскую бензином и хотел поджечь: появилось видео

В Киеве напали на парикмахерскую и хотели поджечь (коллаж: РБК-Украина)

Персонал парикмахерской ранее не был знаком с нападавшим

В Киеве неизвестный мужчина в капюшоне совершил нападение на парикмахерскую. Инцидент произошел на Березняках в среду вечером, 30 сентября. Как сообщается, неадекватный мужчина забежал в помещение, бросил трехлитровую банку с неизвестной жидкостью и угрожал поджогом. Сейчас же полиция и персонал разыскивают нападавшего. Видео с места происшествия попало на видеокамеры.

Как сообщается, инцидент произошел по адресу проспект Тычины, 18/1 около 17:48.

“Сегодня в 17:48 было совершено нападение на парикмахерскую, что по адресу Тычины, 18/1. Человек в маске и капюшоне зашел в салон и бросил трехлитровую банку с солидолом или бензином. Угрожал поджечь. Может, кто сможет визуально определить нападавшего. Телефон для связи: 0938444428, Ирина”, - говорится в подписи к публикации.

Стоит отметить, что ранее под Тернополем мужчина доведенный до отчаяния поджег себя из-за пенсии. Дело в том, что 59-летний гражданин получал пособие по безработице, выплаты которого закончились, а до пенсии ему оставалось несколько месяцев.

Напомним, в минской больнице умер мужчина, который на прошлой неделе поджег себя возле отделения правоохранительных органов.

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