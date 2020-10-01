У Києві чоловік облив перукарню бензином і хотів підпалити: з'явилося відео

У Києві напали на перукарню і хотіли підпалити (колаж: РБК-Україна)

Персонал перукарні раніше не був знайомий з нападником

У Києві невідомий чоловік у капюшоні скоїв напад на перукарню. Інцидент стався на Березняках у середу ввечері, 30 вересня. Як повідомляється, неадекватний чоловік забіг у приміщення, кинув трилітрову банку з невідомою рідиною і погрожував підпалом. Зараз поліція і персонал розшукують нападника. Відео з місця події потрапило на відеокамери.

Як повідомляється, інцидент стався за адресою проспект Тичини, 18/1 близько 17:48.

“Сьогодні о 17:48 було скоєно напад на перукарню, що за адресою Тичини, 18/1. Людина в масці та капюшоні зайшла в салон і кинула трилітрову банку з солідолом чи бензином. Погрожувала підпалити. Може, хтось зможе візуально визначити нападника. Телефон для зв'язку: 0938444428, Ірина", - йдеться у підписі до публікації.

Варто відзначити, що раніше під Тернополем доведений до відчаю чоловік підпалив себе через пенсію. Річ у тому, що 59-річний громадянин отримував допомогу по безробіттю, виплати якого закінчилися, а до пенсії йому залишалося кілька місяців.

Нагадаємо, в мінській лікарні помер чоловік, який минулого тижня підпалив себе біля відділення правоохоронних органів.

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